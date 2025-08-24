Подробно търсене

Станислав Шопов игра едно полувреме за Осиек при загуба от Хайдук Сплит в Хърватия

Снимка: БТА
Осиек,  
24.08.2025 21:48
 (БТА)

Доскорошният халф на ЦСКА и български национал Станислав Шопов започна като титуляр за Осиек при загубата на тима от Хайдук Сплит с 0:2 в четвъртия кръг на елитното първенство на Хърватия.

Тимът от Сплит се наложи с попадения на Марко Ливая Микеле Сего във всяко полувреме, а Шопов явно не оправда доверието на треньора си Симон Розман, тъй като бе сменен още на почивката от нападателя Яник Туре.

След четири изиграни мача тимът на Осиек е на последното десето място в класирането, като има само две точки от две равенства. 

/ХБ/

