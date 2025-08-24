Подробно търсене

Световната здравна организация призовава за глобални действия за предпазване на работещите от нарастващата горещина

Теодора Йорданова
Снимката е илюстративна: AP Photo/Julio Cortez
Женева,  
24.08.2025 22:00
Световната здравна организация (СЗО) и Световната метеорологична организация (СМО) призоваха за глобални действия за справяне с ескалиращите заплахи за здравето на работещите, причинени от екстремните температури по света, съобщи Синхуа.

Според статистиката 2024 г. е една от най-горещите години с дневни температури, които надхвърлят 40 градуса по Целзий, а в някои региони достигат и до 50 градуса – феномен, който става все по-често срещан, сочи сравнителен доклад и техническо ръководство, издадено от двете организации.

„Стресът от горещината вече вреди на здравето и препитанието на милиарди работещи, особено в най-уязвимите страни“, казва Джеръми Фарар, помощник генерален директор за промоция на здравето, здравна профилактика и грижа в СЗО.

Здравните рискове, включително сърдечен удар, дехидратация, бъбречна дисфункция и неврологични заболявания, подкопават здравето и икономическата стабилност на работещите в дългосрочен план, се посочва в доклада, като почти половината от населението в света е изпитало неблагоприятните ефекти от високите температури.

Стресът от горещина в работни условия се е превърнал в глобално предизвикателство, не само за страни, които се намират близо до екватора, както показва скорошната гореща вълна в Европа, казва заместник генералния секретар на Световната метеорологична организация Ко Барет. „Предпазването на работещите от екстремната горещина не е само здравен императив, а икономическа необходимост“, посочва той.

