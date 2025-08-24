Христо Янев: Дълго чакахме тази победа, моя лична цел е да докарам повече хора на стадиона

Старши треньорът на Ботев Враца Христо Янев каза, че победата с 2:0 над Добруджа е била дълго чакана от всички в тима. Успехът бе първи за врачани от началото на сезона, като той дойде пред пълните трибуни на стадион "Дружба" в Добрич.

"Изключително доволен съм от тази победа. Чакахме я дълго. Добруджа беше пред нас в класирането, натрупа точки в началото на сезона, но е радващо, че пред тази публика показахме качества, които до момента ни убягваха и запазихме преднината си. Публика като тази в Добрич повишава нивото на футбола в България. Левски играе пред пълни трибуни. Черно море има много добра публика. Локомотив Пловдив, Ботев Пловдив, ЦСКА играят пред почти пълни трибуни. Това е и моя лична цел - да докарам повече хора на стадионите, да подкрепят нашия отбор и да бъдат доволни от продукта, който представяме", каза Янев.

"Липсата на Мартин Петков в предишните мачове беше много голяма за нас. В момента, в който го взехме, ние знаехме какъв е неговият потенциал. Аз вярвам безрезервно в неговите качества и ще направя всичко възможно, за да развия стойността му. Трите гола, които вкара до момента през сезона, ще му донесат самочувствие, увереност и мотивация да продължи да работи. Радослав Цонев и Илия Юруков дойдоха преди два дни при нас, но ги включих на пълни обороти в тренировките. Те показаха характер. Точно този характер и сплотеността ни показват какъв отбор можем да бъдем", завърши Янев.