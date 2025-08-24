Ботев Враца записа първа победа за сезона след успех над Добруджа в Добрич

Среща от шестия кръг на Първа лига:

Добруджа - Ботев Враца - 0:2 (0:2)

голмайстори: 0:1 Мартин Петков 5, 0:2 Мартин Петков 41

стадион: "Дружба", Добрич

главен съдия: Волен Чинков

ВАР: Валентин Железов

жълти картони:

- за Добруджа: Андриан Димитров

- за Ботев Враца: Божидар Пенчев, Мартин Ачков, Илия Юруков

състави:

Добруджа (3-4-3): Галин Григоров - Здравко Серафинов (46-Ивайло Михайлов), Джонатан Уртадо, Венцислав Керчев - Богдан Костов, Малик Фал (46-Айкут Рамадан), Матео Ловрич (85-Красиан Колев), Антон Иванов - Лукас Кардозо (67-Румен Руменов), Андриан Димитров, Милчо Ангелов

старши треньор: Атанас Атанасов

Ботев Враца (4-2-3-1): Димитър Евтимов - Никола Влайкович, Ариан Кабаши, Милен Стоев, Мартин Ачков - Антоан Стоянов, Мартин Смоленски (71-Илия Юруков) - Владислав Найденов (60-Радослав Цонев), Хосе Гайерос (71-Божидар Пенчев), Даниел Генов (80-Мартин Дичев) - Мартин Петков (80-Аймен Суда)

старши треньор: Христо Янев

Отборът на Ботев Враца влезе в горната половина на класирането в Първа лига, след като спечели с 2:0 гостуването си на Добруджа от шестия кръг на българския футболен шампионат. Мачът бе по-специален за домакините от Добрич, тъй като бе първи в елита на техния стадион "Дружба" от над две десетилетия, но напълнилите го до краен предел фенове в жълто и зелено останаха разочаровани от крайния изход.

С победата си, която е първа за сезона, Ботев Враца събра 7 точки, като вече има четири поредни мача без загуба, докато Добруджа остава с 6 точки. В класирането двата тима са съседи - съответно на седмо и осмо място.

Мачът започна с гол на гостите още в петата минута. Мартин Петков направи добавка, след като вратарят Галин Григоров точно бе спасил изстрел на Мартин Смоленски. От четири метра юношата на Левски нямаше как да сбърка за 1:0.

Добруджа отговори в 35-ата минута. Тогава полузащитникът Малик Фал скочи най-високо при изпълнение на корнер и с глава прати топката в мрежата на Евтимов. Попадението му обаче не бе признато от ВАР съдията Валентин Железов, който забеляза игра с ръка на Фал и главният рефер Волен Чинков се съобрази с това.

Отмененият гол сякаш даде допълнителен импулс на гостите от Враца и те успяха да поведат с 2:0 в 41-вата минута. Тогава Владислав Найденов центрира ниско от десния фланг, топката попадна в Мартин Петков, който я овладя и стреля, за да направи Григоров безпомощен за втори път.

В 67-мата минута Добруджа пропусна невероятна възможност да намали резултата чрез Милчо Ангелов. Централният нападател на домакините стреля с глава от границата на вратарското поле, но стражът на врачани Димитър Евтимов я закова с крак на голлинията си, преди да успее да я улови.

В 75-ата минута втори гол на домакините в мача бе отменен. Този път това стана след решение на главния съдия Волен Чинков, който прецени, че Милчо Ангелов извършва нарушение срещу бранител на гостите, преди Айкут Рамадан да прати топката във вратата на Евтимов. В ответната атака Божидар Пенчев можеше да покачи на 3:0, но Галин Григоров изби изстрела му в корнер.

Последва нов пропуск на Ангелов от близка дистанция, а в последните минути играта се пренесе изцяло пред вратата на врачани. Това обаче бе очаквано от гостите и те издържаха, за да се поздравят с първи пълен комплект от точки през сезона.