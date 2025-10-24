Подробно търсене

Елена Рибакина се класира за Финалите на УТА за трета поредна година

Ива Кръстева
снимка: AP Photo/Ng Han Guan
Токио,  
24.10.2025 10:07
 (БТА)

Елена Рибакина от Казахстан си осигури последното място за финалите на УТА в Рияд, след като се класира за полуфиналите на турнира по тенис на твърда настилка от сериите УТА 500 "Торай Пан Пасифик" в японската столица Токио с награден фонд от малко над 1 милион долара.

Номер 2 в схемата Рибакина, която е спечелила две титли от УТА 500 този сезон, победи канадката Виктория Мбоко с 6:3, 7:6(4) на четвъртфиналите в японската столица.

26-годишната тенисистка ще участва за трети пореден път на турнира в Рияд, който ще се проведе от 1 до 8 ноември. Рускините Мира Андреева и Екатерина Александрова са съответно първа и втора резерва.

Бившата шампионка от "Уимбълдън" Рибакина се присъединява към световната номер 1 Арина Сабаленка, Ига Швьонтек, защитаващата титлата си Коко Гоф, Аманда Анисимова, Джесика Пегула, Мадисън Кийс и Джазмин Паолини на финалите.

"Този сезон видяхме осем различни шампионки в турнирите УТА 1000 и в Големия шлем, показвайки невероятната дълбочина и драма на Тура, който ще завърши с финалите на УТА", каза в изявление директорът на турнира в Рияд Гарбине Мугуруса.

Рибакина, която ще се изкачи с едно място до шеста в световната ранглиста в понеделник, ще се изправи срещу чехкинята Линда Носкова на полуфиналите в Токио в събота.

Носкова, шеста поставена, поведе с 6:0, 1:0 срещу рускинята Анна Калинская, която се отказа поради контузия.

Американката София Кенин също продължава на полуфиналите след успех над третата поставена Екатерина Александрова (Русия) с 6:0, 2:6, 7:6(3).

В решителния трети сет Александрова пропиля три мачбола в осмия гейм и един в деветия, а в тайбрека Кенин поведе с 5:2 и без проблеми затвори мача.

В спор за място на финала Кенин ще играе с победителката от мача между олимпийската шампионка от Токио 2020 и номер 5 в схемата Белинда Бенчич (Швейцария) и осмата поставена Каролина Мухова (Чехия).

/ИК/

Към 10:23 на 24.10.2025

