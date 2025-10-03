Аксел Витцел изненадващо бе върнат в националния отбор на Белгия

Полузащитникът на Жирона Аксел Витцел получи изненадваща повиквателна за националния отбор на Белгия за предстоящите световни квалификации срещу Република Северна Македония и Уелс.

Старши треньорът Руди Гарсия съобщи, че е извикал 36-годишния халф, за да даде допълнителен опит в отбора в отсъствието на капитана Юри Тилеманс и голмайстора Ромелу Лукаку, които са с контузии.

За последно Витцел игра за Белгия преди началото на Евро 2024.

В състава за предстоящите мачове са още Кевин де Бройне, Тибо Куртоа и Тома Мюние, които заедно с Витцел и Лукаку бяха част от златното поколение на тима, което спечели бронзов медал от световното първенство през 2018 година.

Белгия приема Република Северна Македония в Гент идния петък, а три дни по-късно е мачът с Уелс в Кардиф.