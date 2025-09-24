Френската полиция арестува над 100 фенове на Рома в центъра на Ница във вторник вечерта след намеса в опит да предотврати масов бой преди мача от основната фаза на Лига Европа между "вълците" и френския отбор, съобщават местните власти.

Общо 102 италианци, идентифицирани като фенове на римляните, бяха задържани, след като полицията за борба с безредиците и служители на реда се намесиха, за да предотвратят сблъсък с участието на около 100 души.

"Нямаше пострадали или щети. Спокойствието беше бързо възстановено и сигурността беше напълно гарантирана през цялата нощ", съобщиха властите.

Френският град е домакин на мача от Лига Европа в сряда между Ница и Рома, който беше класифициран като високорисков. На стадиона, в целия град и по пътищата за достъп от френско-италианската граница ще бъдат разположени специални охранителни сили от около 400 полицаи и жандармеристи.