Тази вечер Пазарджик ще се включи в националната инициатива „Нощ на литературата“, съобщиха от местната администрация.

Събитието в града се организира от Община Пазарджик и кани всички любители на книгите на литературно преживяване с произведения от Финландия, Португалия и Швейцария. Четенията ще се състоят в специален кът в Lucky Foods – пекарна „Часовника“ на площад „Константин Величков“.

Събитието е част от европейската инициатива „Нощ на литературата“, която представя произведения, написани на 20 европейски езика, и се провежда едновременно в десетки градове в България.

„Нощ на литературата“ е инициатива на чешките културни центрове по света и цели популяризирането на съвременната европейска поезия и проза чрез нестандартни четения на откъси от преводни книги на нетипични и неочаквани места. В България тя се провежда от 2012 г.