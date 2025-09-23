Песента Golden от филма "Кей-поп: Ловци на демони" запазва челната си позиция в класацията на "Билборд" за сингли

Песента Golden на група "Хънтрикс" от хитовия анимационен филм "Кей-поп: Ловци на демони" (KPop Demon Hunters) на Нетфликс отново е начело в класацията Хот 100 на "Билборд" за сингли, съобщи сайтът на изданието.

Golden запазва първенството си за шеста поредна седмица, ставайки първата песен от саундтрак с подобно постижение през последните 10 години. Досега хитовото парче си поделяше първото място по този показател с емблематичната песен We Don't Talk About Bruno от анимационния филм "Енканто", която се задържа на върха в чарта в продължение на пет седмици през 2022 г. Никоя друга песен през последното десетилетие не е била толкова дълго на челна позиция, откакто See You Again на Уиз Калифа и Чарли Пут от "Бързи и яростни 7" наложи 12-седмична доминация в класацията през 2015 г.

За пета седмица филмът "Кей-поп: Ловци на демони" класира четири сингъла в Топ 10 на чарта Хот 100. Освен Golden на първо място, в класацията попадат още Soda Pop и Your Idol на конкурентната група "Саджа бойс", които заемат съответно пета и шеста позиция, и How It's Done на "Хънтрикс" на десета.

Второто място в класацията Хот 100 остава непроменено спрямо предходната седмица и се заема от Алекс Уорън с Ordinary, който по-рано през годината прекара 10 непоследователни седмици начело.

Сабрина Карпентър също запазва третата си позиция със сингъла Manchild.

В Топ 10 на класацията Хот 100 намират място още Морган Уолън с парчето What I Want, записано в сътрудничество с Тейт Макрей (четвърта позиция), Равин Лене с Love Me Not (седма позиция), Джъстин Бийбър с Daisies (осма позиция) и Теди Суимс с Lose Control (девета позиция).