Ще направим списък на одобрените проекти в областта на сценичните изкуства, каза министър Мариан Бачев

Теодора Цветкова
Заседание на Комисията по културата и медиите. На снимката: министърът на културата Мариан Бачев (вляво).Снимка: Минко Чернев/БТА (ПГ)
София,  
18.09.2025 21:01
 (БТА)

Министърът на културата Мариан Бачев каза, че ще бъде изготвен списък на одобрените проекти в областта на сценичните изкуства. Така той отговори на въпрос, зададен от народния представител от парламентарната група на „Възраждане" Ангел Янчев по време на днешното заседание на Комисия по културата и медиите в Народното събрание.

Всяка година Министерството на културата обявява още през пролетта сесия за създаване на театрални и танцови спектакли, на музикални концерти и събития. Тази година това все още не се е случило, което възпрепятства редица организации да финансират и да поддържат нормално дейността си, каза Ангел Янчев. Той попита каква е причината за това забавяне и има ли капацитет ведомството да изпълнява своите политики и бюджетни програми. По думите на Янчев от традиционните девет сесии шест сесии в момента не са обявени – за създаване на театрални спектакли, на спектакли и концерти в областта на музикалното изкуство, в областта на танца, за разпространение в областта на театъра, на музиката и на танца.

Министърът на културата Мариан Бачев отговори, че сесиите са осъществени. 

 

Списание ЛИК

