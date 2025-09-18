Подробно търсене

До края на септември очакваме Междуведомствената комисия да вземе решение за училището в Трявна, каза министър Мариан Бачев

София (18 септември 2025) В сградата на Народното събрание се провежда заседание на Комисията по културата и медиите. На снимката: министърът на културата Мариан Бачев.Снимка: Минко Чернев/БТА (ПГ)
София,  
18.09.2025 21:08
 (БТА)

До края на месеца очакваме Междуведомствената комисия да се събере и да вземе решение по отношение на училището в Трявна. Това каза министърът на културата Мариан Бачев в отговор на въпрос на депутата от ПГ „БСП – Обединена левица“ Мариана Бояджиева дали пет месеца след пожара в училището по приложни изкуства в Трявна има информация кога ще има решение по въпроса на държавната комисия.

„Имам уверението на премиера Желязков, че училището е сред приоритетите по отношение на възстановяването на щетите. Дълбоко вярвам, че училището в Трявна ще е сред обектите, които ще бъдат финансирани. Застрахователното дружество вече е изплатило част от сумата по застраховката и имаме гаранция от тяхна страна, че при всяко следващо разкриване на детайли по отношение на възстановяването и представяне на съответните фактури ще бъдат осчетоводени и заплатени необходимите средства. Правим всичко възможно децата да не чувстват липса, доколкото е възможно. Ателиетата работят, което е техният основен акцент и работа. По предварителна капиталова програма се изгражда корпусът, който е свързан с изложбената зала“, отбеляза Бачев.

Председателят на комисията Тошко Йорданов от ПГ  та „Има такъв народ“ каза, че казусът с училището в Трявна е щял да бъде решен много отдавна. „Проблемът е, че в желанието да се реши проблемът, кметът е предприел неотложни действия, с които е блокирал Министерството да направи ремонт по неотложност. Отдавам го на това, че кметът е решил, че трябва бързо да се действа, но понякога бързите действия без консултации водят до лоши последствия“, обясни той. 

Както БТА писа, днес министър Мариан Бачев и заместник-министрите Георги Султанов, доц. Тодор Чобанов и Ашот Казарян отговаряха на въпроси на членовете на Комисията по културата и медиите в Народното събрание. 

/ВСР, ТДЦ

/ТС/

