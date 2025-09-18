Подробно търсене

България ще участва на книжните изложения във Франкфурт и Лондон, каза министърът на културата Мариан Бачев

Ваня Сухарова
Министърът на културата Мариан Бачев (вляво) .Снимка: Никола Узунов /БТА, архив
София,  
18.09.2025 20:14
 (БТА)

До края на месец ноември трябва да си заплатим таксата за участието на България книжното изложение в Лондон през 2026 г. и ние ще го направим в срок. Проведохме среща с Асоциация българска книга (АБК) и имаме договорка за подкрепа и за панаира на книгата във Франкфурт. Това каза министър Мариан Бачев в отговор на въпрос на Манол Пейков от ПГ на ПП – ДБ дали страната ни ще участва в двете най-престижни книжни изложения в Европа. 

Във Франкфурт е най-голямото книжно изложение в света и България по традиция има павилион там. Аз съм ходил 16 пъти подред и съм виждал 2-3 пъти, в които България участва с щанд, направен за 15 дни – чисто бял с лист А4, хвърлени 30-40 хиляди евро на вятъра, каза Пейков. Той отбеляза, че в последните години страната ни се представя много добре. „Започнахме да имаме прилично оформен щанд, започнахме да имаме присъствие, започнахме да имаме визия“, отбеляза депутатът от ПГ на ПП – ДБ.

По думите му щандът на България в Лондон е много добре обгрижен. Това представяне е изключително важно не заради техническите резултати, които се постигат. Там не се ходи за продажби на книги, там се ходи за права. Ако не се ходи във Франкфурт и Лондон, ние сме невидими. Догодина България е поканена за специален гост в Букурещ. Мечтаем си да бъде специален гост във Франкфурт, допълни Манол Пейков.

Както БТА писа, днес министър Мариан Бачев и заместник-министрите Георги Султанов, доц. Тодор Чобанов и Ашот Казарян отговаряха на въпроси на членовете на Комисията по културата и медиите в Народното събрание. 

