С изложба в Габрово беше отбелязана 100-годишнината от рождението на Борис Димовски. Събитието се състоя в Музей „Дом на хумора и сатирата“.

Куратор на експозицията е Красимир Илиев. Произведенията могат да бъдат разгледани до 20 април 2026 г.

„Докато търсих карикатури на Борис Димовски във вестниците, исках да направя един истински образ, да бъде точно той, а не някой литературен герой. Борис Димовски е един от най-значимите карикатуристи от втората половина на 20-и век. Той можеше да нарисува дори най-тривиалните неща да изглеждат смешни. Цялото творчество на Борис Димовски е борба за казване на истината. В изложбата поставихме акцент върху габровските шеги. Малката жълта книжка – „Габровски шеги“, е издание без аналог в страната, то излиза в над 2,2 млн. екземпляра. Това е изумително и показва, че Габрово и Борис Димовски са свършили нещо феноменално“, каза кураторът на изложбата Красимир Илиев.

Изложбата включва произведения от фондовете на Музея "Дом на хумора и сатирата", Националната галерия, Художествена галерия – Русе, колекциите на проф. Иван Еленков, Владимир Илиев, Людмил Веселинов и Петър Тишкин, както и творби от Държавна агенция „Архиви“. Експозицията е посветена и на 165-годишнината от обявяването на Габрово за град.

Дъщерята на Борис Димовски, която пристигна в Габрово за събитието, посочи, че чувства Музей „Дом на хумора и сатирата“ като свой втори дом. Валерия Димовска подчерта, че влизайки в музея, чувства духа на баща си.

По време на събитието стана ясно, че Музей „Дом на хумора и сатирата“ в Габрово работи по монография, посветена на Борис Димовски, която екипът на институцията има амбицията да излезе до края на годината.