Кюстендил е домакин на театралния фестивал "Acting Europe – Театър без граници", който ще продължи до 21 септември. Четири дни, в залите на Драматичния театър в Кюстендил, местната публика и гостите на града могат да гледат шест театрални постановки на водещи театри от България, Република Северна Македония и Сърбия.

Програмата започна снощи с постановката "Ничия земя" на Народния театър в Скопие. Сценарият е на босненец, актьорите са от Република Северна Македония, а режисьорът – Александър Морфов, е българин. Творческите екипи и с останалите постановки също са от различни смесени състави от Балканите.

Фестивалът се организира с подкрепата на Представителството на Европейската комисия в България, Министерството на туризма, Съюза на артистите в България, програмите за трансгранично сътрудничество Interreg VI-A IPA България – Република Северна Македония и Interreg VI-A IPA България – Сърбия, както и на община Кюстендил и Драматичният театър в града.

Днес от 19:00 часа е официалното откриване на фестивала, а от 13:00 в рамките му ще бъде отбелязана и 35-тата годишнина от Интеррег - програмите и Денят на Интеррег-сътрудничеството.

Във фестивалните дни участие ще вземат Народният театър "Иван Вазов" – София, Македонският народен театър – Скопие, Народният театър – Ниш, Драматичният театър – Кюстендил, както и няколко независими продукции, които ще внесат новаторски и съвременен дух във фестивалната програма.

Постановките по време на фестивалните дни са безплатни, но е необходима предварителна регистрация на зрителите. Това може да се направи през интернет и на касите в театъра в Кюстендил.