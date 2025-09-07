Нова лаборатория беше открита по проекта SUMMIT във Факултета по химия и фармация на Софийския университет

В сградата на Факултета по химия и фармация (ФХФ) на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (СУ) на 4 септември беше открита нова лаборатория, изградена от изследователската група ZeoNeo, с ръководител проф. Валентин Вълчев, привлечен учен по дейност 3.2 по проекта SUMMIT (Sofia University Marking Momentum for Innovation and Technological Transfer) на Софийския университет, съобщават от висшето училище.

Проектът е финансиран от ЕС NextGenerationEU по Националния план за възстановяване и устойчивост, компонент „Иновативна България“, инвестиция 1 „Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации“, съобщават от екипа на университета.

По думите им дейността на лабораторията и нейното значение е била представена в Заседателната зала във Факултета по химия и фармация в присъствието на ректора на Софийския университет проф. д-р Георги Вълчев, заместник-ректора акад. Тони Спасов, председателя на Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) проф. д-р Елиза Стефанова, декана на Факултета по химия и фармация проф. д-р Анела Иванова, координатора научни групи по проект SUMMIT проф. д-р Васил Маринов, член-кор. проф. дхн Георги Вайсилов, преподавател във ФХФ и член на Съвета на Международната зеолитна асоциация, представители на БАН и на факултета.

Новата лаборатория ще подобри научната инфраструктура и ще подкрепи текущите изследователски дейности. Тя ще предоставя съвременни условия за работа и развитие на научни проекти в областта на зеолитните материали, посочват още от СУ.

Проф. Валентин Вълчев подчертал в презентацията си, че лабораторията в момента е напълно способна да синтезира, пречиства, модифицира зеолити и да извършва основните тестове, оценяващи потенциала и евентуалните приложения на получените материали. По думите му тази лаборатория заедно с инфраструктурата на Факултета по химия и фармация е комплекс, който е напълно съвременен и може да предложи изследвания на съвременно ниво.

