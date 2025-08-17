Силата на вярата и молитвата бяха припомнени на миряните в десетата неделя след Петдесетница

На силата на вярата и молитвата бяха посветени църковните служби в десетата неделя след Петдесетница. На миряните беше припомнен евангелският разказ за това как Иисус Христос излекувал от бесове едно момче, след като учениците Му не могли. "Ако имате вяра колкото едно синапено зърно и кажете на тази планина да се премести, това ще бъде", рекъл им Той и напомнил, че без пост и молитва това не става.

Да търсим Бог и чрез тайнствата на църквата да вървим по правия път, призова Видинският митрополит Пахомий, който отслужи света литургия в храм "Успение Богородично" в Ново село, област Видин.

С вяра и изпълнявайки Христовите заповеди, ние се борим и избавяме от човешките страсти, каза Ловчанският митрополит Гавриил в храм "Света Троица" в Ловеч.

Вярата в Бога е основата на целия ни живот, защото в нея поставяме смисъла на нашето съществуване - тя ни дава сила, опора, надежда, светлина и спасение за всеки човек, отбеляза отец Николай Ненов в катедралния храм "Св. Успение Богородично" в Пазарджик.

Молитвата облекчава, каза отец Йордан на миряните в храма "Света Параскева" в Плевен.

Важно е човек да може да отдели доброто от злото, каза отец Дмитрий Терзи в храма "Св. Георги Победоносец" в Разград. Той допълни, че Бог помага на всеки да намери верния път.

Нашата вяра може да бъде и вяра на разочарованието. Може да има и такива моменти по пътя, по който вървим към Бога, но те ще ни научат на още повече търпение, каза отец Иван Марински в катедралния храм "Св. Висарион Смоленски" в Смолян.

Вярата ни днес е отдадена повече на обреди, отколкото на молитви, каза ставрофорен иконом Славчо Проданов в централния храм "Св. Йоан Рилски" в Търговище.

Важното е да се молим един друг, да се подкрепяме и така един ден да застанем пред справедливия и страшен Христов съд и да дадем отговор за нашата вяра, която трябва да изповядваме със страх и много любов, каза отец Красимир в храма "Свети Три Светители" в Шумен.

Неверието в Бога развращава човека и го подтиква към извършване на всякакви престъпления, каза протосингелът на Сливенската света митрополия архимандрит Димитрий в храма "Св. Николай Чудотворец" в Ямбол.

