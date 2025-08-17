Да търсим Бог и чрез тайнствата на църквата да вървим по правия път, каза Видинският митрополит Пахомий в Ново село

Да търсим Бог и чрез тайнствата на църквата да вървим по правия път. Онзи път, който ни води към истината и чистотата на нашата вяра, за да се пазим от разврата на душата и на тялото. Това каза в проповедта си Видинският митрополит Пахомий, който отслужи света литургия в храм „Успение Богородично“ в Ново село.

В чистота и в изпълнение на Божиите заповеди да живеем в истината, защото „ако имаме вяра, колкото синапено зърно, ще можем планини да преместваме“, допълни владиката, цитирайки думите на Иисус Христос.

Да изоставим ежедневните си грижи, които задушават семето на нашата вяра, и в неделния ден да бъдем в храма. С упование и надежда, че Господ ще ни прости онова, което сме извършили и ще живеем благочестив, християнски живот. Особено в смутните времена, в които живеем, трябва да се обръщаме към Бога и да се осъзнаем, отбеляза митрополитът. С вяра и упование в нашия Господ Иисус Христос да осъзнаваме, че човешката греховност не е абстракция и заради греховете ни се случва лошото. Виждаме, че в живота ни много често отстъпваме от онова, което е правилно – и с лъжите, и с кражбите, с ненавистта, сребролюбието, омразата, злобата, гнева, малодушието, леността, с блудните страсти. Всичко това ни отдалечава от Бога, подчерта Видинският митрополит.

Нека да осъзнаваме нашата греховност, да се покайваме, да живеем в Божията благодат и в Неговата любов. Голяма е радостта ни да бъдем заедно в храма в името Христово, защото и Господ казва „където са двама или трима в име Божие, там съм Аз посред тях“, отбеляза митрополит Пахомий. Той изрази радостта си от изпълнения с хора храм. Надявам се все така да пребиваваме в Божия дом, където е мястото душата да възраства духовно, да се обновява и да върви по пътя на спасението. Всеки страда в своите немощи и грехове, но Божията благодат в храма е тази, която изменя човека и му дава възможност отново да се изправи и да тръгне по пътя на спасението, следвайки нашият Господ Иисус Христос.

След литургията кметът на Община Ново село Венислав Ангелов поздрави Видинския митрополит Пахомий и му подари картина на местния храм.

В черковния двор беше осветена трапеза с рибени ястия, които бяха раздадени на присъстващите миряни. Продуктите са осигурени от община Ново село, а храната е приготвена в кухнята на Социалния патронаж.