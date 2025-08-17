Нашата вяра може да бъде и вяра на разочарованието, каза в неделната проповед отец Иван Марински в Смолян

Нашата вяра може да бъде и вяра на разочарованието. Може да има и такива моменти по пътя, по който вървим към Бога, които ще ни научат на още повече търпение, каза отец Иван Марински в неделната проповед в катедралния храм „Св. Висарион Смоленски“ в Смолян.

Проповедта си той говори за символите, посланията и тайните в евангелския текст за изцелението на обладаното от бесове момче. Разказът за бащата и неговото дете, което страда, трудно би била възприета във времето, в което живеем, защото тази история открехва една тайна, посочи отец Иван. Според него и до ден днешен остава загадка това демонично зло, което в този разказ е обсебило момчето. Съвременният човек се опитва да види в този разказ някакъв архаичен начин на мислене и да намери средствата в сегашната медицина, която да се преборва с подобни състояния, допълни духовникът. По думите му много често подобни състояния са свързвани с всевъзможни психически разстройства и хората са лекувани с всички съвременни средства, които предоставя медицината. „Тази история е нещо повече от това, мисля си, че все пак тя разкрива някаква тайна, че има и нещо, което може да влияе страшно върху човека“, каза свещеникът. Според него евангелският разказ показва, че това демонично зло съществува.

„Всеки опитен свещеник знае, че когато при него дойде човек и усети, че има някакъв психологически проблем, той ще го насочи към психолог, психотерапевт, или психиатър. Интересното е, че когато един психиатър се срещне с духовен проблем, той не изпраща човека при свещеника“, разказа отец Иван. Той вплете в проповедта притча за това как злото достига до нас.

„Когато човек подреди един дом и го остави отключен, много вероятно е в него да нахълтат непоканени хора, защото стопанинът на дома го няма вътре. Ако в нашия дом, в нас самите не присъства истинският му стопанин, ако не поканим Бог да бъде в нас и с нас, то там може да влезе всеки, който да разруши всичко онова, което сме подредили“, отправи посланието към богомолците Отец Иван.

По думите му темата е актуална днес, защото съвременният човек не познава техника за религиозна безопасност. Свещеникът посочи като примери многото „духовни гурута“, които присъстват в живота на съвременния човек. Притеснителното, според отец Иван е, че „повечето от тези гурута, пред които хората така лесно се прекланят, приличат на тези крадци, които влизат и опустошават душите на хората“.