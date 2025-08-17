С вяра и изпълнявайки Христовите заповеди, ние се борим и избавяме от човешките страсти, каза Ловчанският митрополит Гавриил

С вяра и изпълнявайки Христовите заповеди, ние се борим и избавяме от човешките страсти. Ако останем с тях и отидем във вечността, за нас няма да е добре. Това каза Ловчанският митрополит Гавриил в своята проповед в края на днешната Света литургия, която отслужи в съслужение с други свещеници в храм „Света Троица“ в Ловеч.

Той разказа как Господ излекувал един момък от бяс. Това станало след празника Преображение. Господ се слязъл на планината Тавор и видял много народ - фарисеи, които са спорили с неговите ученици. „Един човек дошъл при Господ, паднал на колене и Го помолил да излекува неговия син, който е бесноват. Господ казал на бащата да доведе неговия син. Вероятно поради неверието на бащата било допуснато това най-тежко заболяване. То не е физическо, а духовно заболяване. Това не е просто болест на тялото, това е болест на цял човек, на душата му“, посочи владиката.

Когато бащата молил Господ да спаси сина му, той му казал: „Ако можеш да повярваш, за вярващия всичко е възможно“. „Ето виждате, че се иска вяра, не лекарства. Бащата възкликнал: „Вярвам, Господи, помогни на моето неверие“. И след като той е осъзнал, че неговата вяра е слаба и е молил Господа да я усили, тогава той излекувал неговия болен син“, разказа митрополит Гавриил.

Той добави, че Христовите ученици не са могли да помогнат на детето, защото тяхната вяра не е могла да превъзмогне неверието на бащата.

„Ние, обикновените хора, слава Богу, не сме в такова състояние, но всеки един от нас бори някакви страсти. Често падаме в огън. Това е гордост, блуд, гняв. Падаме във вода - това е неверие, униние, отчаяние. Падаме в такива състояния, а дяволът ни изкушава, за да ни погуби. Трябва да имаме вяра, може да е малка, но да е истинска, без съмнение“, каза още Ловчанският митрополит.

Той пожела Господ да ни помага, да укрепи нашата вяра, да ни дари сили, за да можем да живеем така, че на земята да бъдем щастливи, радостни и да наследим вечния живот, който Господ приготвя за човека.

Отец Кънчо Кабадийски също се обърна към дошлите в храма за днешната служба миряни. „В човека освен физическото естество, огромно присъствие и нещо, което го изгражда, е неговата духовна природа. Именно срещу нея работи дяволът. След като веднъж сме разрешили досег на този човекоубиец до себе си, човек е позволил досег до духовния си свят на лукавия, който се старае да го убие. Това е самоубийствено решение, посочи отец Кабадийски.

По думите му молитвеното съзерцание ни извежда от баналността на този свят, привързва ни към висшата същност на Бога и започваме да чувстваме своята духовна значимост. „Когато стигнем до разбиране на тази духовна значимост, стигаме до психо-физическо единство, а в църквата добавяме и духовно. Защото духовното е това, което прецизира всичко у човека – психика и тяло“, добави свещеникът.

Той пожела да имаме благодарност към Бог, че той въпреки нашите несъвършенства и недостатъци, ни дава непрекъсната възможност да имаме връзка с него, когато употребяваме по духовен начин нашия ум и се стараем действията ни да са насочени към разбиране на неговото присъствие в живота ни.