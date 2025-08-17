Неверието в Бога подтиква човека към престъпления, каза архимандрит Димитрий в ямболския храм „Св. Николай Чудотворец“

Неверието в Бога развращава човека и го подтиква към извършване на всякакви престъпления. Това каза протосингелът на Сливенската света митрополия архимандрит Димитрий по време на своята проповед след днешната неделна литургия пред събралите се миряни в ямболския храм „Св. Николай Чудотворец“. На днешния ден, в десетата неделя след Петдесетница, се почита паметта на свещеномъченик Мирон.

Той припомни евнгелското четиво от Матея за изцелението на бесноватия син. „Днешният свят дори вече е узаконил ... страшни престъпления... Грехът е станал норма на поведение. Спасението все повече се превръща в лично дело в свят, който е пламнал от всички страни, за нас християните също има опасност да изгорим“, каза още архимандрит Димитрий.

Свещеникът обърна внимание върху тежкия грях на аборта, който светата Църква от древност приравнява с убийството. Архимандрит Димитрий даде пример със семействo от Атина, което имало три деца и се отказало от намерението за аборт, след като било вразумено от православен лекар. Той припомни и словата на свети Максим Изповедник: „От момента на зачатието младенецът получава душа и едновременно се започва формирането на неговото тяло“.

Да се стремим към справедливост и чувство за духовна трезвост, за да не се превърнем собствените си души и сърца в духовен Содом и Гомор, призова още духовникът. „Защото, ако кажем, че нямаме грях, себе си мамим, и истината не е в нас. Ако пък изповядаме греховете си, Бог е верен и праведен, за да ни прости греховете и очисти от всяка неправда“, припомни той и евангелското четиво от Йоан. Архимандрит Димитрий завърши с призив за покаяние и надежда.