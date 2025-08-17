Вярата ни трябва е твърда, каза отец Красимир в проповедта си пред миряните в църквата „Свети Три Светители“ в Шумен

Вярата ни може да е колкото едно синапено зърно, но трябва е твърда и в Иисуса Христа. Това каза отец Красимир в неделната си проповед пред миряните в храма „Свети Три Светители“ в Шумен днес, когато Българската православна църква отбелязва деня на св. мчк Мирон.

Свещеникът припомни на миряните житието на свещеномъченик Мирон, притчата за синаповото зърно и евангелския разказ за това как Иисус Христос излекувал от бяс едно момче. Учениците го попитали защо те не могли да изгонят този бяс от момчето с молитви, а той им казал, че трябва да имат вяра. „Ако имате вяра колкото едно синапено зърно и кажете на тази планина премести се, тя ще се премести. Такова чудо става в Египет. Там, според житие и древни карти, действително има изместване на планина и се утвърждава това чудо“, каза още отец Красимир.

Старите християни, които идваха на църква - простички, обикновени хора, нямаха както сега ние с вас различни молитвеници. Нашите баби и дядовци знаеха Евангелието, четяха го или го слушаха в църквата и повтаряха евангелските текстове, отбеляза той. „Подвизаваха се в православната вяра, имаха една обикновена вяра. С тази вяра те може би можеха и планини да преместват. Ние трябва да се подвиваме в тази вяра, да имаме някакъв подвиг в нея, не да вършим големи чудеса, а да се спасим. Това е важното, да се молим един друг, да се подкрепяме и така един ден да застанем пред справедливия и страшен Христов съд и да дадем отговор за нашата вяра, която трябва да изповядваме със страх и много любов“, каза в края на проповедта си отец Красимир и пожела на миряните Божието благословение да е над тях, като им напомни, че утре се чества успението на свети Йоан (Иван) Рилски.