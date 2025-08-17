За силата на молитвата говори в неделната си проповед отец Йордан в плевенския храм „Света Параскева“

За силата на молитвата говори в своята неделна проповед отец Йордан в плевенския храм „Света Параскева“.

Той припомни на събралите се миряни евангелския разказ за това как Иисус Христос излекувал от бяс едно момче. Бащата на детето първо го завел при учениците на Иисус, но те не успели да го излекуват. Когато Христос слязъл от Таворската планина, бащата отишъл при него, паднал на колене и му казал, че синът му страда зле, страда от бяс, завел го при учениците, но те не могли да го излекуват. Тогава Иисус поискал детето да бъде доведено при него и успял да изгони беса.

Учениците отишли при Иисус и го попитали защо не могли да изгонят те този бяс от момчето. А Той им отвърнал, че нямали вяра. „Ако имате вяра колкото едно синапено зърно и кажете на тази планина да се премести, това ще бъде“, рекъл им Иисус и напомнил, че без пост и молитва това не става.

Молитвата облекчава, братя и сестри, обърна се към миряните отец Йордан. Това, че тя помага, се наблюдава и сега. Много хора идват в църквата, когато са болни и получават изцеление. Така и ние, когато станем близки помежду си, започваме да приемане и позитивната, и негативната си енергия, и мислим по един и същи начин, започваме да си помагаме, каза свещеникът.

Много от светиите са казали, че именно чрез молитвите са се изгонвали много нечисти мисли. Нека и ние да се молим на Бога, за да постигнем по-добър и щастлив живот, каза още отец Йордан.