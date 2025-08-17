Проповед за силата на вярата прозвуча в катедралния храм „Св. Успение Богородично“ в Пазарджик

За силата на вярата говори в неделната си проповед отец Николай Ненов в катедралния храм „Св. Успение Богородично“ в Пазарджик. Той каза, че вярата в Бога е основата на целия ни живот, защото в нея поставяме смисъла на нашето съществуване - тя ни дава сила, опора, надежда, светлина и спасение за всеки човек.

Пред миряните свещеникът припомни евангелския разказ за изцелението на момче, обсебено от бесове. И изтъкна думите на Иисус към неговите ученици, които не успели да излекуват детето: "Ако имате вяра колкото синапено зрънце, ще кажете на тази планина стани и се премести, и тя ще се премести и нищо няма да бъде невъзможно". Чудото на изцелението показва силата и възможностите на истинската вяра, отбеляза още отец Николай.

В днешния ден десетки миряни взеха неделно причастие в най-голямата църква в Пазарджик.