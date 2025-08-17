Вярата ни днес е отдадена повече на обреди, отколкото на молитви, каза ставрофорен иконом Славчо Проданов в Търговище

Вярата ни днес е отдадена повече на обреди, отколкото на молитви, каза в проповедта си ставрофорен иконом Славчо Проданов в Търговище. Архиерейският наместник на Търговищка духовна околия води неделната служба в централния храм „Св. Йоан Рилски“ в областния град. Пред миряните той припомни евангелски текст за житието на свещеномъченик Мирон, чиято памет се чества днес, и говори за чистотата на християнската вяра и проявленията й в съвремието ни.

В началото на проповедта си свещеникът обърна вниманието на дошлите в храма граждани на това, че Господ Иисус Христос е дошъл на земята, за да победи злото. „Тази най-тежка борба е за нас, хората, но и за да ни даде сили и възможности и ние да се борим с него“, каза той.

По думите му все по-често чуваме, че борба има между животните, борба има между растенията, но най-жестока е борбата между хората, каза отец Славчо Проданов. Той подчерта, че човешката борба е от една страна за власт, за надмощие и забогатяване, но по-важната е борбата за правда и за свобода.

Свещеникът даде и пример от Светото евангелие. Припомни историята за нещастния баща, който довел още по-нещастния си син при Христовите ученици и ги помолил да го излекуват, защото бил прихванал бяс, бил луд. Но апостолите не могли да се справят с болестта му. В това време дошъл самият Иисус и бащата се сринал пред Него с думите: „Господи, помогни ми. Господи, помогни на неверието ни. Синът ми зле стана“. Тогава Христос, виждайки силната вяра на този баща, излекувал младото момче. Апостолите попитали Спасителя: „Господи, защо ние не можахме да го излекуваме?“. Иисус им отговорил: „Поради вашето неверие“. Тези думи се стоварили като гръм от ясно небе над главите на апостолите, на Христовите последователи, на Христовите ученици, на тези, които Го следваха стъпка по стъпка, посочи отец Славчо Проданов. Той акцентира върху отговора, който Господ им дал, а именно, че действията им били резултат на невярващи хора.

„Братя и сестри, и ние сме вярващи. Всички, които посещаваме храма, идваме тук с вяра. Но сякаш повече нашата вяра днес е отдадена на обреди, отколкото на молитви“, отбеляза в проповедта си той. По думите му често хора влизат в храма, палят свещ и излизат, което не показва чистотата и предаността на вярата. „Така ние сме повече езичници, отколкото християни“, заяви отец Славчо Проданов.

В обръщението си към миряните ставрофорен иконом Славчо Проданов пожела: „Нека и ние като вярващия баща се обърнем към Господа с думите: „Господи, помогни на неверието ни“.

Архиерейският наместник на Търговищка духовна околия покани вярващите в храма и в утрешния ден, когато в Търговище празнична света литургия по случай Успението на св. Йоан Рилски – Чудотворец ще отслужи Варненският и Великопреславски митрополит Йоан.