Днешният празник утвърждава Възкресението на самия Христос, каза в проповедта си отец Иван Марински в с. Широка лъка

Днес честваме блаженото заспиване на Богородица, което завършва нейния тайнствен живот на Земята. Успението е нещо много по-дълбоко, то не е просто умиране, а дава пълноценен завършек на земния живот. Днешният празник е особен, тъй като утвърждава Възкресението на самия Христос. Тук виждаме не Възкресение на самия Богочовек, а Възкресение на неговата майка, каза отец Иван Марински в празничната проповед в храма „Успение на Пресвета Богородица“ в смолянското с. Широка лъка. Една от най-старите действащи църкви в Смолянска област отбелязва днес храмов празник. Миряни и гости пристигнаха за празника на родопското село и на храма с вековна история.

Църквата „Успение на Пресвета Богородица“ в селото е изградена през 1834 г. след издадени султански фермани с разрешения за издигане на християнски храмове в Широка лъка, Златоград, Павелско и Чепеларе.

В Държавен архив – Смолян е съхранена историята около построяването на четирите най-стари действащи църкви в Смолянско. „Съгласно ферманите църквите трябвало да се съградят на старите черковища – места, където се изпълнявали религиозните обреди. Ограничавало се и времето за строежа – максимум 40 дни, за да бъде невъзможно построяването на големи храмове“, се посочва в информация в Държавен архив - Смолян.

В запазеното предание за градежа се разказва, че християните от Широка лъка са успели да се противопоставят на турския управник Исмаил ага, който не одобрявал идеята им да строят църква в близост до тогавашния конак. Близо 1500 мъже от селото са започнали градежа, въпреки забраната на агата и заповедта да се стреля по тях. Храмът е изграден в рамките на 40 дни с денонощния труд на жени, мъже, деца и възрастни жители на селото. Църковните хроники посочват, че първият свещеник в храма – поп Атанас Григоров, е убит заради непокорния си и свободолюбив дух през 1838 г. от наемници на Исмаил ага.