Enigma се завръща в София с концерт в НДК

Enigma се завръща в София с нов спектакъл. Концертът е тази вечер в зала 1 на Националния дворец на културата, съобщават организаторите от „София мюзик ентръпрайсис“ (СМЕ).

По думите им формацията ще излезе пред българската публика с „изцяло нова визуална и музикална концепция, която ще отведе зрителите на едно незабравимо пътешествие“. Вокалисти на формацията са Ейнджъл Екс (Angel X) и Фокс Лима.

Enigma е музикален проект, създаден през 1990 г. от румънско-германския продуцент Майкъл Крету. Сред албумите на групата са MCMXC a.D., The Cross of Changes, Le Roi Est Mort, Vive Le Roi!.

Звукът на Enigma е синтез на грегорианско хорове пеене, етнически мотиви, уърлдбийт, ню ейдж, орган и други музикални елементи, които създават атмосферно и понякога психеделично звучене, разказват от СМЕ. Допълват, че създадено от DC Music и продуцирано от Йенс Гад, дългогодишен сътрудник на Майкъл Крету, както и член на Enigma - китарист и композитор - шоуто се завръща към корените на емблематичния звук на групата.

„Върнахме се към същността на музиката на Enigma - нейната мистична и атмосферна природа - след като осъзнах, че предишните продукции на живо не улавяха напълно душата на тези композиции. Чрез „събличане на излишния шум“ се върнахме към корените на това, което направи Enigma толкова необикновена. И така отворихме нова глава”, обяснява Йенс Гад.

/ ГН