Норвежкият филм "Мечти" спечели наградата "Златна мечка" на кинофестивала "Берлинале"

"Мечти" на норвежкия режисьор Даг Йохан Хаугеруд спечели спечели наградата "Златна мечка" за най-добър филм на 75-ото издание на "Берлинале", предадоха ДПА и Ройтерс.

Филмът разказва за млада жена, която се влюбва в своя учител, но чувствата на 17-годишната Йохана не са споделени. Мотивирана от своите майка и баба, тя превръща мечтите и сърдечната си драма в роман. "Мечти" (Dreams (Sex Love) е третата част от трилогията на режисьора Даг Йохан Хаугеруд, която е посветена на любовта и сексуалността. Другите два филма от нея са "Секс" и "Любов".

Наградите обяви международното жури на "Берлинале", председателствано от американския режисьор Тод Хейнс. "Филмът разтърсва с проницателната си интелигентност и внезапните, изумителни моменти на откровение", каза той, цитиран от Ройтерс.

Режисьорът Хаугеруд заяви, че спечелването на наградата е надхвърлило и най-смелите му мечти. Той призова публиката да пише и чете повече, отбелязва Ройтерс.

Бразилската антиутопия The Blue Trial на режисьора Габриел Маскаро спечели Голямата награда на журито "Сребърна мечка" за най-добър филм на фестивала.

Лентата The Message на аржентинския режисьор Иван Фанд бе отличена с наградата на журито. Филмът е копродукция на Аржентина, Испания и Уругвай. Режисьорът каза, че наградата ще послужи като противотежест на разрушаването на културата, което се случва в момента в родината му. "Времената са тежки в Аржентина, киното е атакувано“, каза той. "А тази малка мечка с теглото си е противотежест и показва, че филмът ще продължи да живее".

Китаецът Хуо Мън взе "Сребърна мечка” за най-добър режисьор за филма си Living the Land, който е посветен на четири поколения фермери.

"Сребърна мечка” за най-добър сценарий международното жури присъди на румънския режисьор Раду Жуде за филма "Континентал 25". Жуде е носител на наградата "Златна мечка" през 2021 г. за "Каръшко чукане или шантаво порно".

Актьорът Андрю Скот бе удостоен със "Сребърна мечка" за поддържаща роля за превъплъщението си във филма "Синя луна” на режисьора от САЩ Ричард Линклейтър.

За най-добро актьорско изпълнение във водеща роля "Сребърна мечка" спечели австралийката Роуз Бърн за участието си в If I Had Legs I'd Kick You. Продукцията разказва историята на майка, която е на ръба на нервна криза. Наградите на "Берлинале" за актьори във водеща и в поддържаща роля са полови неутрални.

Кинофестивалът беше открит на 13 февруари, като на церемонията с почетна "Златна мечка" беше отличена актрисата Тилда Суинтън.