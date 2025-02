Надпреварата за наградата "Златна мечка" на кинофестивала "Берлинале" приключва в навечерието на изборите в Германия

75-ият международен филмов фестивал в Берлин - първото голямо събитие в сферата на седмото изкуство за годината, приключва тази вечер с връчването на наградата "Златна мечка" от журито, председателствано от американския режисьор Тод Хейнс, предаде АФП.

Победителите ще бъдат обявени в навечерието на важните за Германия предсрочни парламентарни избори, насрочени за 23 февруари, неделя.

Общо 19 филма се надяват да постигнат миналогодишния успех на документалния филм "Дахомей" на френско-сенегалската режисьор Мати Диоп, посветен на реституцията на произведения на изкуството в бившите колонизирани страни. Продукцията беше отличена със "Златна мечка".

Румънският режисьор Раду Жуде, който вече спечели голямата награда на "Берлинале" през 2021 г., може да направи дубъл с "Континентал 25" за съвременното общество в родината му и за капитализма. Заснет само за 10 дни със смартфон, филмът разказва историята на съдебен изпълнител, разяждан от вина след самоубийството на бездомник.

Одобрението на критиците за "Континентал 25" изпреварва "Синя луна" - музикална драма за задкулисието на Бродуей с Итън Хоук в главната роля и е дело на режисьора Ричард Линклейтър, постоянен участник на кинофестивала в Берлин. Преди 11 години той спечели наградата "Сребърна мечка" за най-добър режисьор за "Детство".

Тод Хейнс, водеща фигура в американското кино и председател на журито на тазгодишното "Берлинале", е любител на музиката. Той е създал филми, вдъхновени от Боб Дилън ("Няма ме") и Дейвид Боуи („Златно кадифе“). Към него се присъединяват френско-мароканският режисьор Набил Аюш и китайската звезда Фан Бинбин.

“Берлинале” започна на 13 февруари с политическа реч, която държа британската актриса Тилда Суинтън при получаването на почетна награда "Златна мечка".

Ако журито иска да отправи послание, изборът му може да бъде „Мечти“ - романтична трагедия на мексиканския режисьор Мишел Франко, отбелязва АФП. Разказвайки историята на богата американска наследница (Джесика Частейн) и млад балетен вундеркинд, изигран от мексиканската танцова звезда Исаак Ернандес, режисьорът представя доста прозрачна метафора за обтегнатите отношения между двете страни, отбелязва АФП.

Сред другите потенциални победители са документалният филм на Катерина Горностай Timestamp за ежедневието на ученици и учители в разкъсваната от война Украйна, бразилска антиутопия (The Blue Trial на Габриел Маскаро) и филм за майка, която е на ръба на нервен срив (If I Had Legs I'd Kick You) с участието на австралийската актриса Роуз Бърн, съобщава АФП.

В края на 75-ото издание на фестивала списъкът с наградите ще даде представа дали новият директор на "Берлинале" - американката Триша Тътъл, успява да върне светлината на прожекторите на фестивала, който през последните години отстъпи водещото си място на форумите в Кан или Венеция.

Тътъл успя да привлече на червения килим един от фаворитите за "Оскар" през март - Тимъти Шаламе с биографичния филм за Боб Дилън "Напълно непознат", както и екипа на новия филм на режисьора Пон Джун-хо "Мики 17".