Новото попълнение на ЦСКА: Много съм щастлив, че вече съм в най-големия клуб в България

Боян Денчев
снимка: официален фейсбук ЦСКА
София,  
07.08.2025 21:58
Новото попълнение на ЦСКА Леандро Годой бе в отлично настроение, след като подписа с „армейците“. Аржентинецът обеща на феновете много радостни моменти: „Здравейте, фенове! Много съм щастлив, че вече съм в най-големия клуб в България. Надявам се заедно да изживеем много радостни моменти. Само ЦСКА!“.

Леандро Годой най-вероятно няма да бъде на разположение за мача с Черно море в събота. Аржентинецът се нуждае от ново изваждане на работна виза заради напускането на Берое. Правилата са, че когато играч извън Европа сменя отбора си, дори и да е в същата държава, отново трябва да мине процедура по изваждане на разрешение.

Въпреки всичко остава минимална надежда за Душан Керкез и помощниците му, че ще могат да разчитат на Годой.

