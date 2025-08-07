Новото попълнение на ЦСКА: Много съм щастлив, че вече съм в най-големия клуб в България

Новото попълнение на ЦСКА Леандро Годой бе в отлично настроение, след като подписа с „армейците“. Аржентинецът обеща на феновете много радостни моменти: „Здравейте, фенове! Много съм щастлив, че вече съм в най-големия клуб в България. Надявам се заедно да изживеем много радостни моменти. Само ЦСКА!“.

Леандро Годой най-вероятно няма да бъде на разположение за мача с Черно море в събота. Аржентинецът се нуждае от ново изваждане на работна виза заради напускането на Берое. Правилата са, че когато играч извън Европа сменя отбора си, дори и да е в същата държава, отново трябва да мине процедура по изваждане на разрешение.

Въпреки всичко остава минимална надежда за Душан Керкез и помощниците му, че ще могат да разчитат на Годой.