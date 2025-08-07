Подробно търсене

Пожарът на Шуменското плато е локализиран, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР - Шумен

Кореспондент на БТА в Шумен Антоний Димов
Пожарът на Шуменското плато е локализиран, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР - Шумен
Пожарът на Шуменското плато е локализиран, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР - Шумен
Снимка: ОД на МВР - Шумен.
Шумен,  
07.08.2025 22:30
 (БТА)

Пожарът на Шуменското плато е локализиран, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР - Шумен Ася Йорданова. Тя добави, че в гасенето на пожара са се включили и доброволци, както и екипи на противопожарните служби в Шумен, Нови пазар и Велики Преслав. 

Първият сигнал за пожара е приет в 19:30 ч. Полицейски екипи ограничават достъпа към паметник "Създатели на българката държава" по шосейния път поради пожара, съобщи по-рано днес Йорданова.

Както БТА съобщи днес, от началото на годината до момента екипи на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Шумен са ликвидирали 325 полски и горски пожари. На 14 юли със своя заповед областният управител на Шумен Катя Иванова разпореди допълнителни мерки в региона поради висока опасност от пожари в резултат на продължителното засушаване, екстремалните температури и наличието на вятър. Общо 33 са пожарите на територията на Североизточното държавно предприятие през юли. Кметът на Шумен проф. Христо Христов определи със своя заповед за пожароопасен сезон времето от 1 април до 31 октомври 2025 г. 

/ЛРМ/

Свързани новини

07.08.2025 21:27

Полицейски екипи ограничават достъпа към паметник "Създатели на българката държава" поради пожар в Природен парк "Шуменско плато"

Полицейски екипи ограничават достъпа към паметник "Създатели на българката държава" по шосейния път поради възникнал пожар на територията на Природен парк "Шуменско плато", съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Шумен Ася Йорданова. На

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 23:53 на 07.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация