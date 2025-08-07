Полицейски екипи ограничават достъпа към паметник "Създатели на българката държава" поради пожар в Природен парк "Шуменско плато"

site.btaПолицейски екипи ограничават достъпа към паметник "Създатели на българката държава" поради пожар в Природен парк "Шуменско плато"
Полицейски екипи ограничават достъпа към паметник "Създатели на българката държава" по шосейния път поради възникнал пожар на територията на Природен парк "Шуменско плато", съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Шумен Ася Йорданова.
На място са екипи на противопожарните служби в Шумен, Нови пазар и Велики Преслав. Първият сигнал за пожара е приет в 19:30 ч.
Както БТА съобщи днес, от началото на годината до момента екипи на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (РДПБЗН) - Шумен са ликвидирали 325 полски и горски пожари включително в сухи треви, стърнища, паднала листна маса и отпадъци. На 14 юли със своя заповед областният управител на Шумен Катя Иванова разпореди допълнителни мерки в региона поради висока опасност от пожари в резултат на продължителното засушаване, екстремалните температури и наличието на вятър. Общо 33 са пожарите на територията на Североизточното държавно предприятие през юли. Кметът на Шумен проф. Христо Христов определи със своя заповед за пожароопасен сезон времето от 1 април до 31 октомври 2025 г.
