Британски заместник-държавен министър подаде оставка след скандал във връзка с изгонване на наематели

Заместник-държавният министър в министерството по въпросите на жилищното строителство, общностите и местното самоуправление на Великобритания, отговарящ за бездомните и демокрацията - Рушанара Али, подаде днес оставка от правителството на премиера Киър Стармър, предаде Ройтерс.

Агенцията отбелязва, че това е станало след обществен скандал, свързан с твърдения, че тя е изгонила наематели от притежаван от нея имот преди да увеличи искания наем със стотици британски лири.

В писмо, изпратено до британския премиер Стармър, Али, която е от бангладешки произход, казва, че е спазила "всички съответни правни изисквания", но продължаването на работата ѝ би отклонило вниманието на британската общественост от дейността на правителството.