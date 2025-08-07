Подробно търсене

Британски заместник-държавен министър подаде оставка след скандал във връзка с изгонване на наематели

Светослав Танчев
Британски заместник-държавен министър подаде оставка след скандал във връзка с изгонване на наематели
Британски заместник-държавен министър подаде оставка след скандал във връзка с изгонване на наематели
Официалната резиденция на британския премиер Киър Стармър на "Даунинг стрийт" 10 в Лондон. Снимка: AP/David Cliff
Лондон,  
07.08.2025 23:35
 (БТА)

Заместник-държавният министър в министерството по въпросите на жилищното строителство, общностите и местното самоуправление на Великобритания, отговарящ за бездомните и демокрацията - Рушанара Али, подаде днес оставка от правителството на премиера Киър Стармър, предаде Ройтерс.

Агенцията отбелязва, че това е станало след обществен скандал, свързан с твърдения, че тя е изгонила наематели от притежаван от нея имот преди да увеличи искания наем със стотици британски лири.

В писмо, изпратено до британския премиер Стармър, Али, която е от бангладешки произход, казва, че е спазила "всички съответни правни изисквания", но продължаването на работата ѝ би отклонило вниманието на британската общественост от дейността на правителството.

/СХТ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 01:23 на 08.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация