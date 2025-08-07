КНА: Няма регистрирани случаи на вируса чикунгуня в Кипър, предприемат се мерки, съобщи здравното министерство

Кипърското министерство на здравеопазването съобщи днес, че в страната не са регистрирани случаи на вируса чикунгуня, отбелязвайки обаче, че комарите, които пренасят вируса, съществуват на острова и затова се предприемат мерки за наблюдение и превенция, предаде за БТА кипърската агенция КНА.

Професорът по микробиология и молекулярна вирусология д-р Петер Караянис, запитан от КНА, каза, че в момента Кипър не е изложен на риск от вируса чикунгуня, отбелязвайки, че рискът съществува, но е минимален, що се отнася до Кипър.

Министерството на здравеопазването в Никозия заяви в съобщение, че макар в Кипър да няма вируса чикунгуня и да не са регистрирани случаи в страната, „векторът (предаващите го комари) присъства на острова ни, поради което се предприемат мерки за наблюдение и превенция“.

Министерството отбелязва, че комарите, които пренасят вируса, хапят предимно през деня и се размножават в застояла вода в близост до домовете.

Във връзка със симптомите на заболяването се казва, че най-честите симптоми се появяват от два до седем дни след ухапването и включват висока температура, силна болка в ставите (главно в ръцете и краката), главоболие, миалгия и умора, а в някои случаи се появява кожен обрив. Заболяването обикновено отшумява в рамките на няколко дни, но болката в ставите може да продължи седмици или дори месеци според кипърското здравно министерство.

Препоръчва се хората да използват репеленти против насекоми, да носят дълги дрехи, особено по зазоряване и здрач, да поставят мрежи на вратите и прозорците и да премахват застоялата вода от саксии, контейнери, кофи или други повърхности, където комарите могат да се размножават.

В случай на завръщане от страна, където вирусът е ендемичен, и поява на гореспоменатите симптоми се препоръчва незабавно заболелият да се свърже с личния си лекар и стриктно да следва неговите указания, се казва още в съобщението, цитирано от КНА.

Д-р Караянис каза също пред агенцията, че чикунгуня не е нов вирус и че през последните години е имало огнища в различни части на планетата, главно в тропически и субтропически региони, където видовете комари, които са основният носител на този вирус, са ендемични.

Той добави, че хората се заразяват чрез ухапване от заразен комар и че няма директно предаване на вируса от човек на човек. „За съжаление, през последните години комарите, които пренасят този вирус, нахлуха и в южноевропейските страни, включително в Кипър през последните две-три години“, отбеляза той.

Д-р Караянис посочи два вида комари, Aedes albopticus и Aedes aegypti, отбелязвайки, че освен този специфичен вирус, те много често пренасят също денга и вируса Зика.

„Следователно рисковете за Кипър в момента не са особено значителни“, защото за по-широко разпространение на болестта е необходимо комар да ухапе заразен човек, което би довело до навлизане на вируса в местната популация на комари. Той отбеляза, че е имало местни предавания на вируса в страни като Франция, например, „не в голяма степен“, следователно, каза той, „рискът е реален, но в момента, що се отнася до Кипър, не е близък“.

