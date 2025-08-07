Подробно търсене

Фармацевтични компании обявиха инвестиция от 600 милиона долара в Мексико

Марин Милков
Снимка: AP/Marco Ugarte
Мексико,  
07.08.2025 20:18
 (БТА)

Фармацевтичните компании "АстраЗенека" (AstraZeneca), "Байер" (Bayer) и "Бьорингер Ингелхайм" (Boehringer Ingelheim), съвместно с мексиканската "Карно" (Carnot), обявиха днес инвестиция в размер на 600 милиона долара (516 милиона евро) в Мексико, предаде Франс прес.

Фармацевтичният сектор е "абсолютен приоритет за президента Клаудия Шейнбаум, особено заради глобалното му въздействие" и поради здравето на мексиканците, заяви министърът на икономиката Марсело Ебрард Касаубон, който обяви инвестицията заедно с регионалните представители на компаниите.

Четирите фармацевтични компании целят "да разширят своите технологични и производствени възможности, както и (възможностите за) износ", заяви министърът на здравеопазването на Мексико Дейвид Кершенобич.

Германският фармацевтичен гигант "Байер" планира да инвестира приблизително 160 милиона долара през следващите пет години, обясни директорът на компанията за Мексико Мануел Браво.

"Бьорингер Ингелхайм" ще вложи 187 милиона долара в рамките на няколко години, за да превърне завода си за производство на фармацевтични таблетки в град Ксочимилко, южно от столицата, в "най-големия в света", заяви главният изпълнителен директор на компанията за Мексико, Централна Америка и Карибите Аугусто Мюнх. Британската фармацевтична компания "АстраЗенека" ще разшири своя иновационен център и производствени мощности за лекарства за диабет тип 2 и хронично бъбречно заболяване в Мексико. С инвестиция от 120,7 милиона долара до 2026 г. британската компания ще разшири и дейността си по клинични изследвания, обясни представителят за страната Хулио Ордас.

