Индексите на повечето европейските пазари закриха търговията с растеж

Водещите борсови индекси в Европа закриха днешните сесии възходящо. Инвеститорите са окуражени от силните резултати в отчетите на редица европейски компании, както и предстоящата среща между американският държавен глава Доналд Тръмп и руският президент Владимир Путин, предаде Си Ен Би Си.

Франкфуртският индекс DAX се повиши с 268,14 пункта или 1,12 на сто до 24 192,5 пункта, а френският CAC 40 нарасна със 74,29 пункта или 0,97 на сто до 7709,32 пункта.

Британският FTSE 100 обаче се понижи с 63,54 пункта или 0,69 на сто до 9100,77 пункта, след като централната банка "Банк ъв Ингланд" (Bank of England) намали лихвата с четвърт процентен пункт до 4 на сто след след оспорвано гласуване на Комитета по парична политика.

Почти всички големи европейските пазари днес завършиха търговията с повишения. Общият европейски индекс Stoxx Europe 600 е нагоре с 0,92 на сто до 546,05 пункта, а основният индекс на еврозоната E-Stoxx 50 регистрира ръст с 1,32 на сто до ниво 5332,07 пункта.

Сред акциите, които записаха загуби, бяха тези на германския производител на оръжия "Райнметал", който отчете приходи за второто тримесечие под прогнозите на анализаторите.

Книжата на "Райнметал" изтриха почти 8 на сто, като са най-зле представилите се в индекса DAX в днешната сесия.

Междувременно Кремъл обяви, че среща между президентите на Русия и на САЩ е предвидена за идните дни, след като Тръмп спомена още вчера, че много скоро може да има среща между него и Путин. Това повдига очаквания за спад на геополитическото напрежение и облекчаване на американските мита за стоките от Индия, които бяха наложени заради доставките на руски петрол за страната.