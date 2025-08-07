Подробно търсене

Уолстрийт откри търговията в зелено на фона на оптимизъм за облекчаване на митата върху вноса на чипове в САЩ

Марин Милков
Снимка: AP/Yuki Iwamura
Ню Йорк,  
07.08.2025 17:00
 (БТА)
Основните борсови индекси на Уолстрийт започнаха днешната сесия с ръст, подкрепени от оптимизма, че големите технологични компании биха могли да избегнат митата, планирани от президента на САЩ Доналд Тръмп, върху вноса на чипове, предаде Ройтерс.

Акциите на технологичните корпораци "Броудком" (Broadcom) и "Енвидиа" (Nvidia) поскъпнаха с по 1,4 на сто, а книжата на "Адвансд майкро дивайсис" (Advanced Micro Devices - AMD) – с 2,2 на сто.

Промишленият индекс Dow Jones Industrial Average се повиши с 231,93 пункта или 0,52 на сто до 44 425,05 пункта малко след началото на търговията.

Широкообхватният индекс S&P 500 отчете ръст от 41,22 пункта или 0,65 на сто до 6386,28 пункта.

Технологичният Nasdaq Composite нарасна с 203,56 пункта или 0,96 на сто достигайки 21 372,99 пункта.

