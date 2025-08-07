Подробно търсене

Спас Стамболски
Широкият японски индекс Topix достигна рекордна стойност след ръст и на Уолстрийт
Снимка: Kyodo News via AP
Токио/Ню Йорк,  
07.08.2025 11:09
 (БТА)

Основните фондови индекси на Токийската фондова борса завършиха търговията в четвъртък с повишение за трети пореден ден, като индексът Topix затвори на рекордно високо ниво, предаде Киодо. Оптимизмът на инвеститорите бе подкрепен от силни корпоративни отчети и ревизии в посока нагоре на прогнозите за печалба.

Водещият индикатор Nikkei 225 се повиши със 264,29 пункта, или 0,65 процента, до 41 059,15 пункта.

По-широкият индекс Topix нарасна с 21,35 пункта, или 0,72 на сто, до 2 987,92 пункта.

По време на търговията доларът се търгуваше за 147,56–147,58 йени спрямо 147,30–147,40 йени в Ню Йорк и 147,55–147,57 йени в Токио към 17 ч. в сряда. Еврото се котираше за 1,1657–1,1658 долара и 172,01–172,05 йени спрямо 1,1655–1,1665 долара и 171,72–171,82 йени в Ню Йорк, както и 1,1581–1,1582 долара и 170,88–170,92 йени в Токио в края на предишната сесия.

Американските борси също приключиха сесията в сряда с ръст, водени повишение с над 1 на сто на индекса Nasdaq, предаде Ройтерс. Акциите на "Епъл" (Apple) поскъпнаха с 5,1 на сто след съобщения, че компанията ще обяви ангажимент за вътрешно производство на стойност 100 млрд. долара,

Промишленият индекс Dow Jones Indistrial Average нарасна с 81,38 пункта, или 0,18 процента, до 44 193,12 пункта.

Широкият индекс S&P 500 прибави 45,87 пункта, или 0,73 на сто, до 6345,06 пункта, а технологичният Nasdaq се покачи с 252,87 пункта, или 1,21 процента, до 21 169,42 пункта.

/СЛС/

