Азиатските пазари са във възход, японският Nikkei с исторически рекорд на фона на облекчението за митата между САЩ и Китай

Азиатските фондови пазари отчетоха ръстове във вторник, като японският Nikkei 225 достигна нов исторически връх, подкрепен от облекчението след удължаването на митническото примирие между САЩ и Китай и силното представяне на технологичните компании, предаде Ройтерс.

Индексът Nikkei 225 се повиши с 2,2 на сто до 42 718,17 пункта, след като в хода на сесията достигна ръст от 2,8 на сто. С това бенчмаркът, заедно с широкия индекс Topix, надмина предишните си върхове от юли 2024 г. Ръстът бе воден от компании, свързани с чипове, като "Майкрон Текнолоджи" (Micron Technology Inc.), която повиши прогнозата си за продажби, и "Киоксиа Холдингс " (Kioxia Holdings Corp.), отчела силни резултати.

Оптимизмът на инвеститорите беше подсилен и от очакванията, че японското правителство може да разшири фискалните стимули след слабото представяне на управляващата партия на изборите за горната камара миналия месец.

Според главния анализатор на "Нисай Асет Мениджмънт" (Nissay Asset Management) Тошия Мацунами "Япония избегна най-лошия сценарий" след потвърждението от водещия търговски преговарящ на страната, че САЩ ще прекратят наслагването на универсални мита и ще намалят митата върху автомобилите, както е било обещано. Решението бе потвърдено малко след като президентът на САЩ Доналд Тръмп удължи с 90 дни паузата върху високите мита за китайски стоки.

Въпреки позитивния тон пазарът не остана напълно без сътресения – стана ясно, че Китай е призовал местните компании да избягват използването на процесорите "Ейч20" (H20) на "Енвидиа" (Nvidia Corp.). Това обаче не попречи на рекордния обем на търговия от 6,86 трилиона йени в понеделник – най-висок за близо три седмици въпреки навлизането в традиционно по-слабия празничен период, свързан с фестивала Обон.

На останалите пазари в региона индексът на китайските „сини чипове“ CSI300 се повиши с 0,5 на сто, докато индексът Hang Seng в Хонконг остана почти без промяна. Широкият бенчмарк MSCI на азиатско-тихоокеанските акции без тези от Япония отчете лек ръст.

Удължаването на търговското примирие между САЩ и Китай бе до голяма степен очаквано от пазарите, но въпреки това оказа положително влияние върху настроенията, особено в технологичния сектор. Преговорите между Вашингтон и Пекин, водени в Женева, Лондон и Стокхолм от май насам, целят сваляне на наказателните мита от трицифрени нива.

Инвеститорите насочиха вниманието си и към ключовия доклад за инфлацията в САЩ, който трябва да покаже дали Управлението за федерален резерв ще се насочи към намаляване на лихвите през септември. Прогнозите на икономистите са, че инфлацията за юли ще се ускори до 0,3 на сто на месечна база спрямо 0,2 на сто през юни. Пазарите залагат поне на две понижения на лихвите през 2025 г., а "Джей Пи Моргън Чейс" (JPMorgan Chase) очаква четири последователни намаления, започвайки от септември.

Цените на петрола се покачиха умерено в очакване на срещата на 15 август между президента Тръмп и руския президент Владимир Путин, на която ще се обсъжда прекратяването на войната в Украйна. Златото се търгува около 3353 долара за тройунция след спад от 1,6 на сто в понеделник, след като Тръмп обяви, че няма да налага мита върху вноса на златни кюлчета.

Валутните пазари останаха стабилни – доларът запази нивата си спрямо еврото и йената, а на криптопазара биткойнът се понижи леко до 118 680 долара, докато етерът отчете ръст от 1 на сто до 4290 долара.

В понеделник основните щатски борсови индекси приключиха първата сесия за седмицата със спадове. Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average се понижи с 0,45 процента до 43 975,09 пункта. Широкият бенчмарк S&P 500 отчете спад от 0,25 на сто до 6373,45 пункта. Технологичният показател Nasdaq Composite се понижи с 0,3 на сто до 21 385,40 пункта.