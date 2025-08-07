Италианският майстор на черно-бялата фотография Джани Беренго Гардин почина на 94-годишна възраст

Подробно търсене

Теодора Йорданова
Джани Беренго Гардин през 2022 г. Снимка: AP Photo/Domenico Stinellis
Рим,  
07.08.2025 20:19
 (БТА)

Джани Беренго Гардин, един от най-почитаните италиански фотографи, чиито черно-бели снимки проследяват социалните и културни промени, почина на 94-годишна възраст, съобщи Ройтерс, като цитира Италианския център за фотография, на който той бе президент.

Беренго Гардин е известен с документалния си подход и емблематични потрети на следвоенна Италия, които улавят всекидневния живот от Венецианската лагуна до индустриалния пейзаж на Милано.

През кариерата си, продължила повече от 60 години, Беренго Гардин е публикувал над 250 книги, а неговите творби са част от десетки изложби в Италия и чужбина.

Често сравняван с Анри Картие-Бресон, Беренго Гардин е почитан заради визията и отдадеността си към фотографията като инструмент за социален коментар, отбелязва Ройтерс.

„Аз не съм артист, нито искам да бъда – аз съм само свидетел на моя век“, казва Беренго Гардин.

Негови творби са изложени в Музея на модерното изкуство в Ню Йорк и Европейския дом на фотографията в Париж.

/ТС/

