Работата на косовския парламент блокира около избора на заместник-председател от сръбската общност в Косово, съобщават косовски медии.

Според косовската конституция парламентът има петима заместник-председатели. Кандидатурите на първите трима се издигат от трите най-големи парламентарни групи. Другите двама са представители на малцинствените общности, като единият от тях задължително е от сръбската общност в Косово, а другият – от партиите на турците, бошняците, ромите, ашкалиите, египтяните и гораните. И едните, и другите се смятат за избрани, ако мнозинството (61 гласа в 120-местния парламент) гласува за тях.

За заместник-председатели на 26 август бяха избрани Албулена Хаджиу от управляващото ляво Движение "Самоопределение" (LVV), Вльора Читаку от дясноцентристката Демократическа партия на Косово (ДПК/PDK), Куйтим Шаля от дясноцентристкия Демократичен съюз на Косово (ДСК/LDK) и Емилия Реджепи, председател на Нова демократическа партия (НДП – Nova Demokratska Stranka, NDS) и представител на бошняшката общност в Косово.

Сръбският заместник-председател не беше избран и на днешното продължение на учредителното заседание на косовския парламент, съобщава вестник "Коха диторе".

След като никой от депутатите от сръбската общност не успя да получи необходимите 61 гласа, председателят на парламента Димал Баша прекрати заседанието и обяви, че работата на парламента ще продължи, както е предвидено по конституция.

Предложените днес имена за заместник-председатели, които обаче не получиха гласовете на мнозинството, бяха тези на Миляна Николич и Игор Симич от най-голямата партия на косовските сърби "Сръбска листа" и Ненад Рашич от Гражданска инициатива "За свобода, справедливост и оцеляване“ (GI SPO).

Димал Баша, цитиран от новинарската агенция "Економия онлайн", заяви, че всички опции за избор на заместник-председател от сръбската общност в Косово са се изчерпали и каза, че ще проведе консултации с ръководството на парламента с цел изясняване на следващите стъпки, които да бъдат предприети. Председателят на косовския парламент насрочи следващото заседание за понеделник, 1 септември, от 13:00 ч. местно време.

Въпреки няколкото опита на минали заседания парламентът не успя да избере петия и последен заместник-председател на парламента, което доведе до забавяне при приключване на процеса по пълното му конституиране, припомня агенцията.

Косово изпадна в дълбока политическа криза след парламентарните избори на 9 февруари т.г. От тогава до днес в косовския парламент бяха направени 57 неуспешни опита за избор на председател на институцията, тъй като нито една от партиите не разполага с мнозинство от 61 гласа, а никой от представените кандидати не получи нужната подкрепа. В опит за разрешаване на кризата Конституционният съд на Косово даде на депутатите 30-дневен срок, считано от 19 август, в който те трябва да конституират косовския парламент.

На изборите лявото националистическо Движение „Самоопределение“ (LVV) спечели 48 места, дясноцентристката Демократическа партия на Косово (ДПК/PDK) – 24 места, дясноцентристкият Демократичен съюз на Косово (ДСК/LDK) – 20 места, коалицията около десния Алианс за бъдещето на Косово на Рамуш Харадинай (АБК/AAK) – 5 места и лявоцентристката Социалдемократическа инициатива (ИНИЦИАТИВА/NISMA) на Фатмир Лимай – 3 места. Останалите 20 места са гарантирани за малцинствените общности без значение дали преминават прага от 5 процента за влизане в парламента – 10 за сърбите и общо 10 за турци, бошняци, роми, ашкалии, египтяни и горани.