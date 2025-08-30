Пазители на кулинарните традиции за приготвяне на пълнени чушки се събраха на фестивал в град Левски

Пазители на кулинарните традиции за приготвяне на пълнени чушки се събраха за шеста година на станалия традиционен фестивал в Левски – „Пълнената чушка – най-вкусната левченска традиция“. Той е част от празничната програма за панаирните дни на града, които се организират в края на август.

За поредна година съм изключително щастлива да поздравя всички вас с добре дошли на панаира на град Левски. Това е една традиция, която нашите прадядовци и прабаби са създали преди повече от 100 години. Както казва Дончо Цончев – „най-вълшебното време в Левски е панаирът – 28 август – Голяма Богородица, и два-три дни около тази дата“, каза в поздрава си към участниците и гостите на фестивала кметът на община Левски Любка Александрова. Тя пожела успех на участниците в кулинарната надпревара, а на всички гости – да се насладят на този „пир за сетивата“.

Прочетен беше и поздравителен адрес от президента на България Румен Радев, изпратен по повод кулинарния фестивал. "Пълнената чушка е едно от любимите ястия на поколения българи, а всяка гозба носи в себе си не само аромат и вкус, но и история – история на трудолюбиви ръце, на обич, предавана от баба на внуче, на трапези, около които се събира цялото семейство. Затова днешният празник е много повече от кулинарен фестивал – той докосва сърцето и напомня за българския дух и домашния уют", казва в поздравителния си адрес държавният глава.

Фестивалът е със състезателен характер, като тази година журито е с председател шеф Светлана Илиева. „Живейте го този живот със сърце и помнете тези мигове, които са сега, защото един ден никой няма да помни дали сме вървели по топ асфалтираните улици или сме носили маркови дрехи. Всеки ще помни тази следа, която е преживял с дадения човек и това, което е оставил след себе си“, каза шеф Илиева.

Тя представи пред присъстващите бърза рецепта за пълнени чушки със сирене, след което заедно с останалите двама членове на журито – инж. технолог Емилия Кондова и Лиляна Живкова, трябваше да обходи щандовете и да оцени ястията.

Тази година във фестивала участваха над 70 майстори кулинари с повече от 120 различни видове храни, приготвени с чушки. Те се състезаваха за награди в три категории „Пазители на традицията”, „Кулинарно вдъхновение” и „Шарено бурканче“.

Освен кулинарния фестивал жителите и гостите на Левски могат през днешния ден да разгледат фермерския пазар и алеята на занаятите, които са също сред акцентите в програмата на панаирните дни.

Шестото издание на фестивала е посветено на двете значими годишни, които се отбелязват в Левски през 2025 г. – 80-ата годишнина от обявяването на селището за град и 100-та годишнина от рождението на актьора Георги Парцалев.