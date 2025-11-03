В Левски ще бъде открита скулптурната композиция „Земляците“, посветена на Георги Парцалев, Григор Вачков и Дончо Цончев

Подробно търсене

Кореспондент на БТА в Плевен Елина Кюркчиева
Снимка: Община Левски
Плевен,  
03.11.2025 16:29
 (БТА)

В Левски ще бъде открита скулптурната композиция „Земляците“, посветена на актьорите Георги Парцалев и Григор Вачков и на писателя Дончо Цончев. Това ще стане на 6 ноември, съобщиха от пресцентъра на Община Левски.

Очаква се официален гост на церемонията да бъде вицепрезидентът на Република България Илияна Йотова. Автор на композицията е скулпторът Борис Борисов.

Програмата за тържествения за град Левски ден ще започне с откриване на паметна плоча на Георги Парцалев на мястото, където е бил родният му дом. След това е организирана среща с потомци и родственици на Георги Парцалев, Григор Вачков и Дончо Цончев в Лилавия салон на Община Левски.

Тържественото откриване на скулптурна композиция „Земляците“ ще се състои след края на срещата на площад „Свобода“. Вечерта жителите и гостите на града ще могат да гледат театралната постановка „Съвършени натрапници“ в Народно читалище „Георги Парцалев 1901“.

Както БТА писа, по повод 100-годишнината от рождението на актьора Георги Парцалев в родния му град Левски бяха организирани различни прояви. Вековният юбилей бе акцент в традиционните за Левски „Празници на изкуствата Парцалев“. Валидирана бе пощенска марка по повод годишнината, показана бе гостуваща изложба „Дон Кихот на своето време“ и други. 

БТА припомня, че кампанията за набиране на средства за създаване на скулптурната композиция "Земляците" започна през август 2022 година. Тя е под патронажа на вицепрезидента Илияна Йотова, която присъства и на общоградското събрание за учредяване на инициативен комитет за реализиране на идеята.

/ВБ/

