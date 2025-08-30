На връх Шипка отбелязаха тържествено 148-ата годишнина от Шипченската епопея

В подножието на Паметника на свободата на връх Шипка беше отбелязана тържествено 148-ата годишнина от Шипченската епопея. На честването присъстваха председателят на Народното събрание Наталия Киселова, областният областният управител на Габрово Мария Башева-Венкова, областният управител на Стара Загора д-р Неделчо Маринов, кметът на Габрово Таня Христова, директорът на Националния парк-музей "Шипка – Бузлуджа" д-р Чавдар Ангелов, командирът на 61-ва Стрямска механизирана бригада бригаден генерал Маргарит Михайлов, народни представители, представители на общински администрации, общински съветници.

В началото на тържественото честване Наталия Киселова прие строя от военнослужещи от състава на 61-ва Стрямска механизирана бригада. Програмата продължи със заупокойна молитва в памет на геройски загиналите, която отслужиха Старозагорският митрополит Киприан и Великотърновският митрополит Григорий.

Днес, когато се изкачваме на връх Шипка, ние не просто гледаме отвисоко България на север и на юг, ние се прекланяме пред героизма, пред подвига, пред саможертвата на героите, дали живота си за свободата и пред духа на един народ, който възкръсна от пепелта, каза в тържественото си слово Наталия Киселова. Днес ние отдаваме почит и уважение на тези, които със своята героична отбрана на прохода обърнаха хода на историята, посочи Киселова и подчерта, че изходът на освободителната война е решен именно на връх Шипка. "Драматичните усилия на българските опълченци и на войниците на руския император удържат многократните турски атаки и битките за свобода, които водят в дните на август, остават завинаги в историята", каза председателят на парламента. Тя цитира думите на Вазов, че "на Шипка всичко беше героично – и хора, и оръдия, и камъни".

Поднесени бяха венци и цветя пред Паметника на свободата, а честването завърши с историческа възстановка на Национално дружество "Традиция", пресъздаваща събитията от август 1877 година.

Край Паметника на свободата посетителите имаха възможност да разгледат фотодокументалната изложба "Дългият път на националния химн", създадена от екипа на Националния парк-музей "Шипка – Бузлуджа".

Националното честване на Шипченската епопея е под патронажа на президента и се организира от Областната администрация - Габрово със съдействието на Националния парк музей „Шипка-Бузлуджа“, Община Габрово, Ротари клуб – Габрово, Регионалния исторически музей – Габрово, Регионалната библиотека „Априлов-Палаузов“ – Габрово, Художествената галерия „Христо Цокев“, Държавен архив – Габрово.