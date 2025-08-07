Без Кирил Десподов ПАОК не успя да победи Волфсбургер

Гръцкият ПАОК Солун и австрийският Волфсбергер завършиха наравно 0:0 в първия мач помежду си от третия квалификационен кръг на Лига Европа. В състава на домакините от Гърция отсъстваше капитанът на националния отбор на България Кирил Десподов, който лекува мускулна травма.

Дори Волфсбергер създаде по-чистите положения за гол, но вратарят Иржи Павленка показа класа. Привлеченият от Вердер Бремен страж запази шансовете на ПАОК, въпреки че отборът бе считан за фаворит в домакинството си.