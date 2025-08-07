Космическият телескоп „Хъбъл“ направи най-добрата снимка на комета, която посещава Слънчевата система

Космическият телескоп „Хъбъл“ направи най-добрата снимка досега на високоскоростна комета, която посещава нашата Слънчева система, идвайки от друга звезда, съобщи Асошиейтед прес.

Открита миналия месец от телескоп в Чили, кометата, известна като 3I-Atlas, е едва третият междузвезден обект, преминаващ и не представляващ опасност за Земята.

Първоначално астрономите оценяват размера на леденото ядро на кометата на десетки километри в диаметър, но според наблюденията на „Хъбъл“ то е не повече от 5,6 километра. Учените обаче предполагат, че то може да бъде по-малко - и около 320 метра, отбелязва Асошиейтед прес.

Кометата се движи със скорост от около 209 000 км/ч, но ще премине по-близо до Марс, отколкото до Земята, като ще запази дистанция и от двете. Тя е била на 446 милиона километра, когато е заснета от „Хъбъл“ преди няколко седмици.

Снимките са показани от НАСА и Европейската космическа агенция, отбелязва Асошиейтед прес.