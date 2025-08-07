Подробно търсене

Космическият телескоп „Хъбъл“ направи най-добрата снимка на комета, която посещава Слънчевата система

Теодора Йорданова
Телескопът „Хъбъл", заснет през 2009 г. Снимка: AP via NASA
Кейп Канаверал,  
07.08.2025 20:30
 (БТА)

Космическият телескоп „Хъбъл“ направи най-добрата снимка досега на високоскоростна комета, която посещава нашата Слънчева система, идвайки от друга звезда, съобщи Асошиейтед прес.

Открита миналия месец от телескоп в Чили, кометата, известна като 3I-Atlas, е едва третият междузвезден обект,  преминаващ и не представляващ опасност за Земята.

Първоначално астрономите оценяват размера на леденото ядро на кометата на десетки километри в диаметър, но според наблюденията на „Хъбъл“ то е не повече от 5,6 километра. Учените обаче предполагат, че то може да бъде по-малко -  и около 320 метра, отбелязва Асошиейтед прес.

Кометата се движи със скорост от около 209 000 км/ч, но ще премине по-близо до Марс, отколкото до Земята, като ще запази дистанция и от двете. Тя е била на 446 милиона километра, когато е заснета от „Хъбъл“ преди няколко седмици.

Снимките са показани от НАСА и Европейската космическа агенция, отбелязва Асошиейтед прес. 

Свързани новини

04.06.2024 19:06

Телескопът "Хъбъл" на НАСА временно е спрял работа

Космическият телескоп "Хъбъл" временно спря наблюдения, съобщи Асошиейтед прес. От НАСА обявиха, че телескопът е изпаднал в хибернация преди повече от седмица, след като един от трите му действащи жироскопа се е повредил. Същият апарат не
03.02.2024 18:42

Телескопът „Хъбъл” засне сблъсък и сливане на галактики

НАСА публикува кадри от сблъсък и сливане на галактики, заснети от телескопа „Хъбъл”, съобщи ЮПИ. Телескопът показва компактна синя галактика, наречена  ESO185-IG013, която изглежда като част от сблъсък на галактики заради наличието в нея на млади и

