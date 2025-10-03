Американските сили са нанесли нов удар по плавателен съд на предполагаеми наркотрафиканти край бреговете на Венецуела. Четирима души са били убити, съобщи американският министър на отбраната Пийт Хегсет, цитиран от световните агенции.

Ударът е бил нанесен в международни води, докато плавателният съд е транспортирал значително количество наркотици към САЩ, заяви Хегсет и допълни, че тези наркотици са били предназначени „да тровят американското население“.

Това е четвърти подобен удар, нанасян от американските сили. Той беше извършен по-малко от ден след като стана ясно, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е обявил наркокартелите за "незаконни бойци" и е казал, че САЩ са сега в открит "въоръжен конфликт с тях", отбелязва Асошиейтед прес, като се позовава на документ, до който е получила достъп.