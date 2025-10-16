Оглавяващият Южното командване на въоръжените сили на САЩ адмирал ще подаде оставка

Подробно търсене

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет, министърът по сигурността на Панама Франк Абрего и адмирал Алвин Холси откриха на 8 април ново съоъжение на пристанище в Панама. Снимка: AP/Matias Delacroix
Вашингтон,  
16.10.2025 23:14
 (БТА)

Американският адмирал, който ръководи американските военни сили в Латинска Америка, ще подаде оставка в края на тази година, обяви министърът на отбраната Пийт Хегсет в изненадващ ход, който идва на фона на ескалиращото напрежение с Венецуела, предаде Ройтерс.

Алвин Холси пое Южното командване на американските въоръжени сили едва в края на миналата година, като обикновено този пост се заема за срок от три години. Източник на Ройтерс съобщи, че е имало напрежение между него и Хегсет и въпроси дали ще бъде уволнен в дните преди обявяването, че ще подаде оставка.

Хегсет не разкри в публикацията си в социалните мрежи причината за напускането на адмирала.

