САЩ създават специална тактическа група към Южното командване на въоръжените си сили за борба с наркотрафика

Министерството на отбраната на САЩ създава ново военно оперативно съединение за борба с наркотрафика. То ще действа в зоната на Южното командване (САУТКОМ, SOUTHCOM) на американските въоръжени сили, а задачата му ще бъде да противодейства на преноса на наркотици по море, съобщи шефът на Пентагона Пийт Хегсет, цитиран от Ройтерс.

"Посланието е ясно: ако пренасяте дрога към нашите брегове, ние ще ви спрем на място", написа Хегсет и уточни, че тактическата група се създава по заповед на президента Доналд Тръмп.

САУТКОМ е военното командване на силите на САЩ, отговарящо за 31 страни, обхващащи района на Карибите и Централна и Южна Америка.

В края на август и началото на септември американските въоръжени сили увеличиха присъствието си в Карибския регион, особено край бреговете на Венецуела, което предизвика напрежение с Каракас. Прехвърлянето на военни сили в района стана отново по нареждане на Тръмп, който обяви, че САЩ са във война с наркокартелите. Вашингтон обвини правителството в Каракас в покровителстване на наркокартелите и международния наркотрафик към бреговете на САЩ.

Венецуела отхвърли обвиненията и упрекна Вашингтон в нагнетяване на опасно напрежение.

В хода на операциите си в региона американските въоръжени сили потопиха редица плавателни съдове, за които бе съобщено, че са пренасяли наркотици.