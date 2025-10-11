Подробно търсене

САЩ създават специална тактическа група към Южното командване на въоръжените си сили за борба с наркотрафика

Владимир Сахатчиев
Американският министър на отбраната Пийт Хегсет (в средата), панамският министър на сигурността Франк Абрего (вляво) и началникът на Южното командване на въоръжените сили на САЩ адм. Алвин Холси откриват тържествено нови обекти в пристанище Родман в Западна Панама, 8 април 2025 г. (AP Photo/Matias Delacroix)
11.10.2025  
11.10.2025 06:21
Министерството на отбраната на САЩ създава ново военно оперативно съединение за борба с наркотрафика. То ще действа в зоната на Южното командване (САУТКОМ, SOUTHCOM)  на американските въоръжени сили, а задачата му ще бъде да противодейства на преноса на наркотици по море, съобщи шефът на Пентагона Пийт Хегсет, цитиран от Ройтерс.

"Посланието е ясно: ако пренасяте дрога към нашите брегове, ние ще ви спрем на място", написа Хегсет и уточни, че тактическата група се създава по заповед на президента Доналд Тръмп.

САУТКОМ е военното командване на силите на САЩ, отговарящо за 31 страни, обхващащи района на Карибите и Централна и Южна Америка.

В края на август и началото на септември американските въоръжени сили увеличиха присъствието си в Карибския регион, особено край бреговете на Венецуела, което предизвика напрежение с Каракас. Прехвърлянето на военни сили в района стана отново по нареждане на Тръмп, който обяви, че САЩ са във война с наркокартелите. Вашингтон обвини правителството в Каракас в покровителстване на наркокартелите и международния наркотрафик към бреговете на САЩ.

Венецуела отхвърли обвиненията и упрекна Вашингтон в нагнетяване на опасно напрежение.

В хода на операциите си в региона американските въоръжени сили потопиха редица плавателни съдове, за които бе съобщено, че са пренасяли наркотици.

 

 

ИРНА: Иран осъжда военната намеса на САЩ в Латинска Америка и Карибския регион

Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи осъди днес в изявление военните действия на САЩ в Латинска Америка и Карибския район като „провокативни и дестабилизиращи“ и предупреди за последиците от „зачестилите беззакония и агресивния едностранен подход“ на Вашингтон спрямо световния мир и стабилност, предаде иранската новинарска агенция ИРНА.
„Хюман Райтс Уоч“: Изборът на лауреат на Нобеловата награда потвърждава необходимостта от демократичен преход във Венецуела

Изборът на водачката на венецуелската опозиция Мария Корина Мачадо за лауреат на Нобеловата награда за мир потвърждава необходимостта от демократичен преход във Венецуела, заяви днес правозащитната организация „Хюман Райтс Уоч“ и призова правителствата, включително това на САЩ, да помогнат за това, предаде Ройтерс.
Венецуела иска спешно заседание на Съвета за сигурност на ООН за военните действия на САЩ в Карибско море

Правителството на Венецуела поиска спешно заседание на Съвета за сигурност на ООН, посветено на военните действия на САЩ през последните седмици във водите край южноамериканската страна, предаде Асошиейтед прес.

