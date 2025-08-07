Наполи дава под наем Симеоне на Торино, Каюсте се присъединява към Ипсуич

Наполи обяви преминаването на нападателя Джовани Симеоне под наем в Торино. Сделката е до края на сезон 2025/26.

Полузащитникът на италианците Йенс Каюсте също напусна клуба и се присъедини към Ипсуич под наем.

30-годишният аржентинец Симеоне отбеляза 2 гола в 33 мача за Наполи през миналия сезон. 25-годишният швед Каюсте е преотстъпен на Ипсуич през сезон 2024/25. Той има 33 срещи и 1 попадение на сметката си.