Перуански храм разкри следи от човешки жертвоприношения отпреди 3000 години

В сензационно откритие по северното крайбрежие на Перу археолози намериха останките на 14 души отпреди 3000 години, за които се смята, че са станали жертва на ритуално жертвоприношение, даващо представа за древното минало на тази латиноамериканска страна, предаде Ройтерс.

Изследователски екип е открил останки от скелетите в близост до място, за което се смята, че е било ритуален храм на древната култура Куписник - цивилизация, процъфтявала повече от хилядолетие преди тази на инките. Някои от мъртвите са били погребани с лицето надолу и ръцете им са били вързани зад гърба.

За разлика от много други озадачаващи погребения, следи от които са били открити на други места в Перу, тези жертви са били погребани в обикновени ями в пясъчни могили без никакви придружаващи дарове или съкровища.

Откритието е било направено близо до плаж в региона Ла Либертад в Перу, на около 675 километра северно от столицата Лима, и се добавя към списъка с важни археологически обекти в страната, наред с цитаделата на инките "Мачу Пикчу" и загадъчните древни линии на платото Наска.